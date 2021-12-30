Прокуроры принимают участие в акции «Елка добра» 🎄

Ежегодно в канун Нового года работники аппарата прокуратуры республики готовят подарки детям — воспитанникам Республиканского центра содействия семейному воспитанию.

Нынешний год не стал исключением. Коллектив прокуратуры республики поздравил ребятишек с наступающим Новым 2022 годом и передал им подарки, среди которых игрушки, развивающие настольные игры, коврики пазл, необходимые для развития малышей вещи, мягкие уголки для детей, манеж и т.д.

В канун новогодних праздников и зимних школьных каникул прокурорами продолжается участие в акции «Ёлка добра», в рамках которой посещены многодетные и малообеспеченные семьи, дети, оставшиеся без родительского попечения.

Так, работники прокуратуры Мегино-Кангаласского района встретились с ребятами, проживающими в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. В Олекминском районе прокуроры посетили социальное учреждение для детей-сирот, над которым на протяжении многих лет осуществляется шефство.

В Вилюйском районе по доброй традиции работники прокуратуры совместно с руководителями и сотрудниками правоохранительных органов поздравили детей из центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей им. С.М. Аржакова.

В Амгинском, Кобяйском и Усть-Майском районах прокуроры поздравили детей из малообеспеченных семей, сотрудники прокуратуры Таттинского района передали подарки воспитанникам социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Эрэл».

В Ленском районе работниками прокуратуры посещены опекунские семьи, в Томпонском районе прокуратура поздравила ребенка с ограниченными возможностями здоровья и т.д.

Работники прокуратуры поздравили детей с наступающим Новым годом, вручили им сладости и подарки, постаравшись внести в их предновогодние дни праздничное новогоднее настроение, атмосферу доброты, тепла и уюта.