08.12.2021
09:18
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Служба

В Якутии прокуроров тоже обвиняют! Только в чем?

Якутских прокуроров районного звена упрекают в том, что они во время видеоконференций (ВКС) сидят боком, раскачиваются в креслах и опускают взгляды, следует из письма начальника отдела кадров прокуратуры республики, сообщает ИА SakhaNews. 

Данное письмо за подписью Елены Щекалевой с указанием устранить подобные недостатки получило широкое распространение в социальных сетях республики и вызвало неоднозначную, зачастую шутливую реакцию. Его подлинность SakhaNews подтвердил источник, близкий к органам прокуратуры.

Фото: ЯСИА
Источник: ИА SakhaNews
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