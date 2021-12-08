В Якутии прокуроров тоже обвиняют! Только в чем?

Якутских прокуроров районного звена упрекают в том, что они во время видеоконференций (ВКС) сидят боком, раскачиваются в креслах и опускают взгляды, следует из письма начальника отдела кадров прокуратуры республики, сообщает ИА SakhaNews.

Данное письмо за подписью Елены Щекалевой с указанием устранить подобные недостатки получило широкое распространение в социальных сетях республики и вызвало неоднозначную, зачастую шутливую реакцию. Его подлинность SakhaNews подтвердил источник, близкий к органам прокуратуры.