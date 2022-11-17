Прокурора Якутии наделили правом законодательной инициативы

16 ноября 2022 года при участии прокурора республики ПОПОВА М.Н. состоялось очередное пленарное заседание Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), на котором народными депутатами в окончательном чтении принят внесенный главой республики проект конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия)».

Внесены изменения и дополнения в 5 конституционных норм, регулирующих полномочия и статус органов государственной власти республики, народных депутатов, введена новая статья, регламентирующая статус контрольно-счетного органа республики.

Кроме того, в соответствии с положениями Федерального закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» прокурору республики предоставлено право законодательной инициативы в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Нормативное закрепление роли прокурора республики как полноправного участника законодательной деятельности будет способствовать обеспечению качественного регионального нормотворчества и повысит эффективность существующего взаимодействия прокуратуры с органами государственной власти республики в данной сфере.