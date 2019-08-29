Прокурор Якутии выявил ряд нарушений в колонии №1

28 августа 2019 года прокурор республики НАРКОВСКИЙ О.Д. проверил соблюдение уголовно-исполнительного законодательства в ФКУ «Исправительная колония №1 УФСИН России по Республике Саха (Якутия)».

В ходе проверки осуществлен обход общежитий осужденных, камер штрафного изолятора, помещений камерного типа, медицинской части, столовой и банно-прачечного комбината, также осуществлен личный прием осужденных.

Выявлены нарушения, связанные с материально-бытовым обеспечением осужденных, в том числе предметами вещевого довольствия, ненадлежащим техническим состоянием помещений, требующих ремонта, нарушения санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства. Вскрыты факты принятия неэффективных мер дисциплинарного воздействия в отношении злостных нарушителей установленного порядка отбывания наказания, допущены нарушения порядка рассмотрения обращений осужденных, организации их питания.

Прокурором обращено внимание руководства исправительного учреждения и территориального подразделения Федеральной службы исполнения наказаний на необходимость активизации мер по трудоустройству осужденных с целью возмещения ими вреда, причиненного преступлениями.

По результатам проверки в адрес начальника УФСИН России по Республике Саха (Якутия) внесено представление об устранении выявленных нарушений, причин и условий им способствующих. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении и контроле прокуратуры республики.