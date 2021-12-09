09.12.2021
11:44
102

Якутия

Прокурор Якутии провел личный прием предпринимателей

         Сегодня,  в рамках организации работы по защите прав субъектов предпринимательской деятельности прокурор Республики Саха (Якутия) Максим Попов с участием Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия) Альбины Кычкиной провёл личный приём предпринимателей.

         В ходе приема предприниматели сообщили о  проведении в их отношении незаконных внеплановых проверок, создании должностными лицами препятствий в реализации их законных прав, подтвержденных в том числе решениями судов. Затронуты вопросы соблюдения лицензионного и административного законодательства, предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства. С учетом необходимости организации бесперебойной работы обсуждены проблемы доступности сети «Интернет».

         Всего на прием обратилось 7 субъектов предпринимательства. По всем фактам нарушений их прав прокурор республики поручил незамедлительно организовать проверки, принять эффективные меры реагирования. Восстановление прав поставлено на контроль.

Фото: Пресс-служба прокуратуры республики
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх