27.02.2020
15:23
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Общество

Прокурор Якутии проведет личный прием предпринимателей

3 марта прокурор Якутии Олег Нарковский и уполномоченная по защите прав предпринимателей Альбина Кучкина проведут личный прием предпринимателей.

Представители бизнеса смогут получить необходимые правовые консультации и обратиться с заявлениями по вопросам осуществления предпринимательской деятельности, снижения административного давления со стороны государственных и муниципальных органов, соблюдения законности при проведении проверок органами контроля (надзора). 

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону: 8 (4112) 36-31-67 с 9 до 18 часов. 

Фото: Sakhalife.ru
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
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