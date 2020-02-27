Прокурор Якутии проведет личный прием предпринимателей

3 марта прокурор Якутии Олег Нарковский и уполномоченная по защите прав предпринимателей Альбина Кучкина проведут личный прием предпринимателей.

Представители бизнеса смогут получить необходимые правовые консультации и обратиться с заявлениями по вопросам осуществления предпринимательской деятельности, снижения административного давления со стороны государственных и муниципальных органов, соблюдения законности при проведении проверок органами контроля (надзора).

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону: 8 (4112) 36-31-67 с 9 до 18 часов.

