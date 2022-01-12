Прокурор Якутии поздравляет коллег, ветеранов и пенсионеров прокуратуры

Уважаемые коллеги, ветераны и пенсионеры прокуратуры!

12 января 1722 года Именным высочайшим Указом Петра 1 Правительственному сенату была учреждена Российская прокуратура.

Этот год является для нас наиболее значимым – прокуратура России празднует свой 300- летний юбилей и уже 3 века прокуроры исполняют поставленную перед ними при создании ведомства задачу «уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония».

Спустя столетия, цели и задачи практически не поменялись – все также работники прокуратуры стоят на страже законности и правопорядка, защищают права и свободы граждан, отстаивают интересы общества и государства.

Сотрудников прокуратуры всегда отличали верность служебному долгу и преданность своему делу.

В аппарате прокуратуры Республики Саха (Якутия), прокуратурах городов и районов, а также в специализированных прокуратурах работает 295 прокурорских работников, которые несут службу с единой целью — обеспечения верховенства Закона!

Поздравляю коллеги с этой знаменательной датой, с 300-летием прокуратуры России, с Днем работника прокуратуры Российской Федерации!

Благодарю коллектив органов прокуратуры Республики Саха (Якутия) за честное, добросовестное служение, верность долгу, профессионализм! Эти слова в равной мере относятся как к оперативным работникам, так и к государственным гражданским служащим, обеспечивающим специалистам, на плечах которых документальное и техническое обеспечение деятельности прокуратур.

Особые слова признательности выражаю ветеранам и пенсионерам прокуратуры Республики Саха (Якутия)! Благодаря Вам, даже в самые трудные времена не прерывались лучшие традиции прокуратуры! Желаю Вам, Вашим родным и близким долгих лет жизни, благополучия, душевного тепла и крепкого здоровья!