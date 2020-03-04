Прокурор Якутии о судьбе бывших VIP-персон: Никитин, Жестков, Тарасов, Уаров, Саввин

Сегодня состоялась пресс-конференция прокурора Республики Саха (Якутия) Олега Нарковского при участии руководителей подразделений прокуратуры об итогах прошлого года, основных направлениях работы прокуратуры, резонансных делах. Напомним, что Нарковский был назначен указом Президента РФ на должность прокурора РС(Я) в июне 2019 года.

Олег Нарковский сообщил журналистам, что в 2019 году в республике произошло незначительное увеличение количества преступлений на 3,8 % (более 12000), причем прокурор Якутии подчеркнул, что в большинстве районов Якутии (в 23-х) наблюдается снижение преступности. Рост произошел в крупных городах за счет преступлений против собственности (мошенничество), причинение вреда здоровью легкой и средней тяжести. Раскрываемость осталась на уровне прошлого года – 71 процент, по этому показателю Якутия на втором месте на Дальнем Востоке. Количество тяжких преступлений (убийства, причинение тяжкого вреда) снизилось на 26 %. При этом прокурор Нарковский отметил рост коррупционных преступлений на 10%.

На вопрос Sakhalife о том, какие следственные действия ведутся в отношении бывших директоров «Водоканала» Жесткова и «Саханефтегазсбыта» Никитина, прокурор Якутии Олег Нарковский сообщил, что по результатам совместных проверок прокуратуры, органов МВД и ФСБ в отношении Никитина недавно – в феврале – возбуждено уголовное дело, он арестован, его соучастник Фероян объявлен в розыск. Причиненный ущерб оценивается в сумму около 100 миллионов рублей. Сейчас проводится ряд следственных действий, сбор доказательств, более подробную информацию прокуратура не может сообщить для соблюдения тайны следствия.

Что касается Жесткова, прокурор сообщил, что расследуется уголовное дело по 285 статье (злоупотребление должностными полномочиями). Причиненный ущерб оценивается на сумму свыше 20 миллионов рублей. Есть сложности в сборе доказательств из-за давнего срока преступления, которое было совершенно в 2005-2007 годах, сейчас идет следствие.

В отношении Тарасова, бывшего гендиректора «Якутэнерго», как сообщили представители прокуратуры, уголовное дело не возбуждалось, сейчас на предприятии ведутся расследования по двум делам, в которых гражданин Тарасов не фигурирует.

О судебном процессе над бывшими депутатами Уаровым и Саввиным, которые обвиняются в получении взятки 900 тысяч рублей, Олег Нарковский сообщил, что обвинение в полном объеме представило свои доказательства, сейчас в суде слово предоставлено стороне защиты. Как стало понятно, на данном этапе прокуратура ожидает завершения этого длительного судебного процесса и оглашения приговора по этому делу.

Справка

Олег Дмитриевич Нарковский родился в 1967 году в г. Кзыл-Орда Кзыл- Ординской области Казахской ССР. В 1992 году окончил Красноярский государственный институт. В 1992 году начал службу в органах прокуратуры. В разное время работал помощником, старшим помощником прокурора Железнодорожного района г. Красноярска Красноярского края, прокурором и старшим прокурором отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Красноярского края, заместителем прокурора и прокурором района Свердловского района г. Красноярска Красноярского края. В последнее время Олег Дмитриевич занимал должность заместителя прокурора Красноярского края.