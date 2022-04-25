Прокурор Удачного признал законным возбуждение уголовного дела о покушении на дачу взятки

Прокуратура г. Удачного признала законным и обоснованным возбуждение Межрайонным следственным отделом СУ СК России по Мирнинскому району уголовного дело в отношении жителя поселка Айхал по ч. 3 ст. 30- ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий, если при это этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам).

При возбуждении уголовного дела установлено, что местный житель, желая получить водительское удостоверение без сдачи теоретических и практических экзаменов, обратился по объявлению к мужчине, представившемся сотрудником ГИББДД об оказании ему данной услуги. Впоследствии в целях получения удостоверения перевел ему в качестве взятки денежные средства.

Податель объявления за совершение мошеннических действий осужден приговором суда к реальному лишению свободы.

В настоящее время по уголовному делу о покушении на дачу взятки производятся необходимые следственные и процессуальные действия, ход его расследования находится на контроле прокурора города.