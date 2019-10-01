Прокурор Якутии проведет личный прием граждан

4 октября 2019 года прокурор РС(Я) Нарковский Олег Дмитриевич проведет личный прием граждан в здании прокуратуры Алданского района, расположенного по адресу: г. Алдан, ул. Пролетарская, д. 15 А. Прием граждан будет проводиться по предварительной записи. Запись на прием осуществляется старшим помощником прокурора республики по рассмотрению обращений и приему граждан с 1 по 3 октября 2019 года по номеру телефона: 8 (4112)-36-00-12.

Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.

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