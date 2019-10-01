01.10.2019
16:40
46
Якутия
Прокурор Якутии проведет личный прием граждан
4 октября 2019 года прокурор РС(Я) Нарковский Олег Дмитриевич проведет личный прием граждан в здании прокуратуры Алданского района, расположенного по адресу: г. Алдан, ул. Пролетарская, д. 15 А.
Прием граждан будет проводиться по предварительной записи.
Запись на прием осуществляется старшим помощником прокурора республики по рассмотрению обращений и приему граждан с 1 по 3 октября 2019 года по номеру телефона: 8 (4112)-36-00-12.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.
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