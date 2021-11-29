Прокурор республики лично проверил колонию-поселение №2 в Якутске

Прокурор Республики Саха (Якутия) Попов М.Н. с выездом на место проверил соблюдение уголовно-исполнительного законодательства в федеральном казенном учреждении «Колония-поселение №2 УФСИН России по Республике Саха (Якутия)», расположенном в г. Якутске.

Проверка проведена с привлечением специалистов контрольно-надзорных органов в сфере санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности.

В ходе проверки осуществлен обход общежитий осужденных, запираемых помещений, здравпункта и столовой. В ходе обхода прокурором проведен личный прием осужденных, в ходе которого по поступившим вопросам даны разъяснения, принято одно обращение.

Выявлены факты привлечения к труду осужденных в отсутствие необходимой квалификации и без прохождения обязательного предварительного медицинского осмотра, установлены нарушения в части ненадлежащего учета времени работы осужденных.

Отмечено неполное обеспечение их средствами индивидуальной защиты и спецодеждой.

Обращено внимание на неудовлетворительное санитарно-техническое состояние объектов учреждения исправительного учреждения, выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

По результатам проверки начальнику УФСИН России по Республике Саха (Якутия) внесено представление, которое находится на рассмотрении и контроле.