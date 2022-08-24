Прокурор просит для Сусанны Рожиной наказание — восемь лет колонии

На суде по делу Сусанны Рожиной гособвинитель с учётом дерзости совершенного преступления, тяжести статей и вымогаемых сумм просит восемь лет реального заключения с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщил корреспондент ЯСИА.

Рожина в зале суда полностью признала свою вину. При вынесении вердикта она попросила суд учесть наличие малолетних детей, которые в случае реального заключения останутся без матери. Также Сусанна Рожина сообщила, что в период домашнего ареста полностью осознала вину и переосмыслила свои поступки. От возмещения ущерба не отказывается. Часть заседания суда сегодня проходила в закрытом от прессы режиме.

«Согласно отведённым ролям, роль Рожиной заключалась в непосредственном общении с пострадавшей по поводу вымогательства средств у последней, информировании о проблемах в возглавляемых ею фирмах и сведениях о личной жизни. В случае отказа пострадавшей выполнить незаконные требования о передаче денежных средств Рожина должна была подготовить несоответствующие действительности материалы, содержащие сведения, позорящие ее в социальной сети», — заявил прокурор.

Объявлен перерыв до 26 августа.