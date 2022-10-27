Прокурор оспорил отказ Минстроя Якутии

Прокуратура г. Якутска по поступившему обращению провела проверку соблюдения жилищных прав.

Установлено, что с 2000 года у семьи, проживающей в Якутске жилье находится в зоне постоянного подтопления.

Заключением Межведомственной комиссии Окружной администрации ГО «город Якутск» дом признан непригодным для проживания. Судебным решением заявитель и все члены его семьи признаны лишившимся единственного жилья в результате чрезвычайной ситуации.

Вместе с тем, Министерством строительства Республики Саха (Якутия) заявителю отказано в получении мер социальной поддержки.

Прокуратура обратилась с иском в суд о признании за семьей права на получение мер социальной поддержки в виде государственного жилищного сертификата за счёт бюджетных ассигнований.

Суд удовлетворил заявление прокурора.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.