Судебная хроника
Прокурор оспорил отказ Минстроя Якутии
Прокуратура г. Якутска по поступившему обращению провела проверку соблюдения жилищных прав.
Установлено, что с 2000 года у семьи, проживающей в Якутске жилье находится в зоне постоянного подтопления.
Заключением Межведомственной комиссии Окружной администрации ГО «город Якутск» дом признан непригодным для проживания. Судебным решением заявитель и все члены его семьи признаны лишившимся единственного жилья в результате чрезвычайной ситуации.
Вместе с тем, Министерством строительства Республики Саха (Якутия) заявителю отказано в получении мер социальной поддержки.
Прокуратура обратилась с иском в суд о признании за семьей права на получение мер социальной поддержки в виде государственного жилищного сертификата за счёт бюджетных ассигнований.
Суд удовлетворил заявление прокурора.
Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.
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