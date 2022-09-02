Прокуратурой инициирована проверка по факту отключения электроснабжения

На территории г. Удачного произошло отключение электроснабжения, под которое попало порядка 11 тыс. человек, причины произошедшего устанавливаются, проводится расследование произошедшего технологического сбоя (аварии). Прокуратурой г. Удачного по поручению прокурора республики инициирована прокурорская проверка,

по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер реагирования, ситуация находится на контроле прокуратуры республики.

Фото: Пресс-службы прокуратуры республики Источник: Пресс-служба прокуратуры республики

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