29.11.2022
10:45
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Происшествия

Прокуратура завела дело на виновника крупной аварии

Прокуратура Томпонского района провела проверку по факту нарушения прав граждан на обеспечение бесперебойным отоплением.

Установлено, что вечером 03.11.2022 зарегистрировано аварийное отключение системы теплоснабжения в одном из районов с. Аэропорт Теплоключевского наслега, под ограничение попали 220 граждан. Подача тепла в результате аварийно-восстановительных работ возобновлена 04.11.2022 в 5:00.

Причиной нарушения прав потребителей явились действия водителя грузового автомобиля, который после отгрузки песчано-гравийной смеси, не сложив кузов машины, в ходе движения повредил компенсатор системы отопления.

В результате повреждения элемента системы отопления ГУП «ЖКХ Республики Саха (Якутия)» причинен ущерб в сумме более 400 тыс.рублей.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.168 УК РФ (повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с иным источником повышенной опасности).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.

Фото: Пресс-служба прокуратуры республики 
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики 

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