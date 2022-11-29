Прокуратура завела дело на виновника крупной аварии

Прокуратура Томпонского района провела проверку по факту нарушения прав граждан на обеспечение бесперебойным отоплением.

Установлено, что вечером 03.11.2022 зарегистрировано аварийное отключение системы теплоснабжения в одном из районов с. Аэропорт Теплоключевского наслега, под ограничение попали 220 граждан. Подача тепла в результате аварийно-восстановительных работ возобновлена 04.11.2022 в 5:00.

Причиной нарушения прав потребителей явились действия водителя грузового автомобиля, который после отгрузки песчано-гравийной смеси, не сложив кузов машины, в ходе движения повредил компенсатор системы отопления.

В результате повреждения элемента системы отопления ГУП «ЖКХ Республики Саха (Якутия)» причинен ущерб в сумме более 400 тыс.рублей.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.168 УК РФ (повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с иным источником повышенной опасности).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.