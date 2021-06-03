Прокуратура заставила пошевелиться Минобрнауки Якутии

SakhaLife.ru.

Органами прокуратуры республики на системной основе отслеживается обеспечение своевременной оплаты публичными заказчиками обязательств по исполненным государственным и муниципальным контрактам.

За 5 месяцев 2021 года прокурорами в адрес недобросовестных заказчиков внесено 50 представлений, по результатам рассмотрения которых погашена задолженность перед 109 субъектами предпринимательства по 131 исполненному публичному контракту на общую сумму 275 млн рублей.

К административной ответственности по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ по инициативе прокуроров привлечено 16 должностных лиц государственных и муниципальных учреждений.

К примеру, по факту нарушения сроков и порядка оплаты исполненных контрактов по постановлению прокурора г. Якутска по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ привлечен руководитель одного из государственных автономных учреждений. По результатам рассмотрения представления прокуратуры города погашена кредиторская задолженность перед хозяйствующими субъектами на сумму свыше 40 млн рублей.

Особое внимание уделялось соблюдению прав предпринимателей при реализации национальных проектов. Так, по внесенному прокуратурой республики представлению министерством образования и науки республики погашена задолженность на сумму 7 млн рублей перед 4 субъектами предпринимательства по 4 исполненным государственным контрактам, заключенным в рамках национального проекта «Демография».

Приняты меры по обращениям, связанным с нарушениями сроков оплаты контрактов.

В частности, по представлению прокуратуры внесённому по результатам рассмотрения обращения председателя Национальной ассоциации рестораторов, отельеров и туризма «Ассоциация гостеприимства Республики Саха (Якутия)» погашена задолженность по государственному контракту перед ЗАО «Арктика» на общую сумму 1 млн рублей. Руководитель заказчика привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ.

Проверки в рассматриваемой сфере продолжаются.