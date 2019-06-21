Прокуратура защитила права ребенка

Прокуратура Верхневилюйского района Якутии провела проверку соблюдения жилищных прав ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Установлено, что в нарушение Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», иных нормативных актов МКУ «Центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей имени И.И.Седалищева» не приняты должные меры по защите жилищных прав девочки, оставшейся без попечения родителей.

Так, в соответствии с требованиями вышеназванного законодательства она в целях обеспечения жилым помещением подлежала включению в Единый реестр детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вместе с тем, в результате направления учреждением для включения в Единый реестр не полного пакета документов на ребенка, они были возвращены. Учреждением оперативные меры по устранению недостатков в оформлении пакета документов не приняты, они повторно в уполномоченный орган не направлены.

В целях защиты жилищных прав девочки, оставшейся без попечения родителей, прокуратура внесла в адрес руководителя казенного учреждения представление.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения устранены путем направления исправных документов и включения ребенка в Единый реестр детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, ее права восстановлены.