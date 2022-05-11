Прокуратура защитила права матери двух зверски убитых в селе Таймылыр детей
Прокуратура Булунского района провела проверку реализации прав матери 2 погибших в с. Таймылыр малолетних детей.
Установлено, что потерпевшая является лицом, оставшимся без попечения родителей, однако ее право на бесплатное предоставление жилого помещения по вине органа опеки и попечительства не реализовано.
Прокуратура района обратилась в ее интересах в суд.
Требования прокурора удовлетворены, суд признал уважительным пропущенный срок на обращение женщины в муниципалитет о включении ее в единый реестр лиц, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, и возложил на орган местного самоуправления обязанность включить её в данный реестр.
Кроме того, по иску прокуратуры осужденный за убийство 2 малолетних детей отец лишен родительских прав в отношении старшей дочери, с него взысканы алименты.
Реализация прав женщины остается на контроле прокуратуры.
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