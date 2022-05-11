11.05.2022
14:57
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Судебная хроника

Прокуратура защитила права матери двух зверски убитых в селе Таймылыр детей

Прокуратура Булунского района провела проверку реализации прав матери 2 погибших в с. Таймылыр малолетних детей.

Установлено, что потерпевшая является лицом, оставшимся без попечения родителей, однако ее право на бесплатное предоставление жилого помещения по вине органа опеки и попечительства не реализовано.

Прокуратура района обратилась в ее интересах в суд.

Требования прокурора удовлетворены, суд признал уважительным пропущенный срок на обращение женщины в муниципалитет о включении ее в единый реестр лиц, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, и возложил на орган местного самоуправления обязанность включить её в данный реестр.

Кроме того, по иску прокуратуры осужденный за убийство 2 малолетних детей отец лишен родительских прав в отношении старшей дочери, с него взысканы алименты.

Реализация прав женщины остается на контроле прокуратуры.

Источник: Пресс-служба прокуратуры республики

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