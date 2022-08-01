01.08.2022
11:31
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Происшествия
Прокуратура занялась памятником Дежнёву и Абакаяде
Объект культурного наследия — памятник Абакаяде и Семену Дежневу…
QR-код есть, но не открывается…
Памятник неухоженный, разбитый, все плиты и лестница сломаны и в трещинах…
Жаль, что в центре города в юбилейный год такое… Напоминаем, что SakhaLife.ru ранее писал об этом.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru
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