01.08.2022
11:31
606

Происшествия

Прокуратура занялась памятником Дежнёву и Абакаяде

Объект культурного наследия — памятник Абакаяде и Семену Дежневу…

QR-код есть, но не открывается…
Памятник неухоженный, разбитый, все плиты и лестница сломаны и в трещинах…
Жаль, что в центре города в юбилейный год такое… Напоминаем, что SakhaLife.ru ранее писал об этом.

Разруха в Якутске! Ужасное состояние памятника возмутило якутян
Осквернен памятник в Якутске: резонанс
Осквернен известный памятник в Якутске
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх