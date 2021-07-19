Прокуратура занялась острым сигналом из соцсетей

Прокуратурой организован совместный выезд органов экологического надзора для обследования места гибели рыб в Намском районе По сообщениям в социальных сетях по поручению прокуратуры республики Якутской природоохранной прокуратуры организованы выездные обследования мест гибели рыб, предварительно сибирского осетра, в Намском районе. В ходе проверки специалистами управлений Росрыболовства и Росприроднадзора будет дана оценка соблюдению водного законодательства и законодательства о рыболовстве, произведен отбор проб воды из р. Лена и биоматериала для установления причин гибели рыбы. Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Пресс-служба прокуратуры республики

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