19.07.2021
19:28
438

Происшествия

Прокуратура занялась острым сигналом из соцсетей

Прокуратурой организован совместный выезд органов экологического надзора для обследования места гибели рыб в Намском районе

По сообщениям в социальных сетях по поручению прокуратуры республики Якутской природоохранной прокуратуры организованы выездные обследования  мест гибели рыб, предварительно сибирского осетра, в Намском районе.

В ходе проверки специалистами управлений Росрыболовства и Росприроднадзора будет дана оценка соблюдению водного законодательства и законодательства о рыболовстве, произведен отбор проб воды из р. Лена и биоматериала для установления причин гибели рыбы.

Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх