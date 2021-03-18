Прокуратура заблокировала сайты с поддельными больничными

Прокуратура Хангаласского района Якутии в ходе проверки исполнения требований законодательства в сфере информационных технологий и защите информации выявила Интернет — страницы, на которых размещены сведения о продаже листков нетрудоспособности и медицинских справок.

Распространение указанной информации противоречит целям и задачам действующего законодательства в сфере здравоохранения и подрывает основы конституционного строя в части обеспечения и защиты конституционного права граждан Российской Федерации на получение медицинской помощи в установленном законом порядке.

Статьей 327 Уголовного кодекса РФ установлена уголовная ответственность за подделку официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а также за использование заведомо подложного документа, также за незаконное приобретение или сбыт официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, предусмотрена ответственность по статье 324 Уголовного кодекса РФ.

В целях ограничения доступа к информациям, содержащихся на выявленных сайтах, прокуратура района направила исковые заявления о признании их запрещенными на территории Российской Федерации.

По результатам рассмотрения Хангаласским районным судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, их исполнение находится на контроле прокуратуры.