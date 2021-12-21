21.12.2021
23:44
87
Общество
Прокуратура Якутска запустила телефоны «горячей линии»
В целях оперативного получения и рассмотрения информации о
нарушениях законодательства в сфере охраны труда прокуратура города
Якутска запустила телефоны «горячей линии» в указанной сфере.
Так на постоянной основе будет работать телефоны «горячей линии»
по вопросам соблюдения законодательства в сфере оплаты труда.
Номера телефонов «горячей линии»: 8 (4112) 22-46-47 (рабочие дни с
15.00 до 18.00 час.) и 8 924-599-94-97. По «горячей линии» граждане смогут
сообщить о нарушениях закона, получить разъяснения по вопросам
соблюдения права на своевременную и полную выплату заработной платы.
Фото: Sakhalife
Источник: Прокуратура города Якутска
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
22.12.2021
108
21.12.2021
81
21.12.2021
616
21.12.2021
135
21.12.2021
170
21.12.2021
1284
21.12.2021
1442
21.12.2021
378
21.12.2021
245
21.12.2021
644
21.12.2021
294
21.12.2021
1037
21.12.2021
246
21.12.2021
536
21.12.2021
379
21.12.2021
1316
21.12.2021
246
21.12.2021
230
21.12.2021
471
21.12.2021
506
21.12.2021
361
21.12.2021
258
21.12.2021
250
21.12.2021
275
21.12.2021
472
21.12.2021
605
21.12.2021
563
21.12.2021
1943
20.12.2021
539
20.12.2021
1462
20.12.2021
448
20.12.2021
1306
20.12.2021
822
20.12.2021
340
20.12.2021
379
20.12.2021
301
20.12.2021
1143
20.12.2021
810
20.12.2021
1931
20.12.2021
613
20.12.2021
466
ТОП НОВОСТИ
18.12.2021
6163
18.12.2021
3112
19.12.2021
2843
19.12.2021
2692
19.12.2021
2421
18.12.2021
2354
21.12.2021
1944