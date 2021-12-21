Прокуратура Якутска запустила телефоны «горячей линии»

В целях оперативного получения и рассмотрения информации о

нарушениях законодательства в сфере охраны труда прокуратура города

Якутска запустила телефоны «горячей линии» в указанной сфере.

Так на постоянной основе будет работать телефоны «горячей линии»

по вопросам соблюдения законодательства в сфере оплаты труда.

Номера телефонов «горячей линии»: 8 (4112) 22-46-47 (рабочие дни с

15.00 до 18.00 час.) и 8 924-599-94-97. По «горячей линии» граждане смогут

сообщить о нарушениях закона, получить разъяснения по вопросам

соблюдения права на своевременную и полную выплату заработной платы.