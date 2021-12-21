21.12.2021
23:44
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Общество

Прокуратура Якутска запустила телефоны «горячей линии»

В целях оперативного получения и рассмотрения информации о
нарушениях законодательства в сфере охраны труда прокуратура города
Якутска запустила телефоны «горячей линии» в указанной сфере.
Так на постоянной основе будет работать телефоны «горячей линии»
по вопросам соблюдения законодательства в сфере оплаты труда.
Номера телефонов «горячей линии»: 8 (4112) 22-46-47 (рабочие дни с
15.00 до 18.00 час.) и 8 924-599-94-97. По «горячей линии» граждане смогут
сообщить о нарушениях закона, получить разъяснения по вопросам
соблюдения права на своевременную и полную выплату заработной платы.

Фото: Sakhalife
Источник: Прокуратура города Якутска
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