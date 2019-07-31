Прокуратура Якутска: управляющая организация произвела корректировку платы за отопление

Прокуратура города Якутска Республики Саха (Якутия) провела проверку исполнения жилищного законодательства в ООО «Север-Строй».

Установлено, что общество до 01.01.2019 осуществляло управление одним из многоквартирных жилых домов по ул. Ойунского и являлось исполнителем, предоставляющим коммунальные услуги, в том числе по отоплению.

Указанный многоквартирный жилой дом с октября 2017 года оборудован коллективным прибором учета тепловой энергии. Плата за услуги по отоплению взималась равномерно в течение всего календарного года, в связи с чем, у ООО «Север-Строй» возникла обязанность по осуществлению корректировки платы за соответствующую коммунальную услугу согласно Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.

В нарушение норм жилищного законодательства данная обязанность ООО «Север-Строй» не исполнена, в связи с чем прокуратура города внесла представление в адрес генерального директора управляющей организации.

По представлению прокуратуры произведена корректировка платы за отопление в размере свыше 2 млн. руб.