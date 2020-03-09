09.03.2020
22:22
195
Якутск
Прокуратура Якутска проведет собственную проверку по факту умерщвления животных
Об организации проверки по данным об умерщвлении животных на территории пункта передержки г. Якутска
По поручению прокуратуры республики прокуратура г. Якутска организовала проверку по сообщениям средств массовой информации об умерщвлении животных на территории пункта передержки г. Якутска.
В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований ветеринарного законодательства, законодательства об ответственном обращении с животными.
По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
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