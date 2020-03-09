Прокуратура Якутска проведет собственную проверку по факту умерщвления животных

Об организации проверки по данным об умерщвлении животных на территории пункта передержки г. Якутска

По поручению прокуратуры республики прокуратура г. Якутска организовала проверку по сообщениям средств массовой информации об умерщвлении животных на территории пункта передержки г. Якутска.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований ветеринарного законодательства, законодательства об ответственном обращении с животными.

По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.