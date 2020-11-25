Прокуратура Якутска организовала проверку по факту трагедии на пожаре

По поручению прокуратуры республики прокуратура г. Якутска организовала проверку по факту гибели женщины в результате пожара жилого дома в г. Якутске.

В ходе проверки будет дана оценка причинам и условиям, способствовавшим возникновению пожара. Взяты на контроль вопросы соблюдения прав 5 детей, оставшихся без матери, их дальнейшего устройства, оказания им помощи уполномоченными органами и др.

На контроле прокуратуры также находятся результаты процессуальной проверки проводимой следственными органами по данному факту.