25.11.2020
14:45
26

Без рубрики

Прокуратура Якутска организовала проверку по факту трагедии на пожаре

По поручению прокуратуры республики прокуратура г. Якутска организовала проверку по факту гибели женщины в результате пожара жилого дома в г. Якутске. 

В ходе проверки будет дана оценка причинам и условиям, способствовавшим возникновению пожара. Взяты на контроль вопросы соблюдения прав 5 детей, оставшихся без матери, их дальнейшего устройства, оказания им помощи уполномоченными органами и др. 

На контроле прокуратуры также находятся результаты процессуальной проверки проводимой следственными органами по данному факту. 

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх