Прокуратура Якутии заявила об открытии официального телеграм-канала

11 марта в 22.14 по якутскому времени, прокуратура Республики Саха (Якутия) сообщила на своем официальном сайте об открытии официального телеграм-канала. Приглашаем Вас присоединиться к ресурсу. Активная ссылка: https://t.me/tprocsakha Таким образом, прокуратура республики заявила о собственном телеграм-канале как только стало известно, что Генпрокуратура РФ потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ россиян в инстаграм. Ранее был заблокирован фейсбук и демонетизирован для россиян ютуб.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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