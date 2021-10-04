Прокуратура Якутии защитила пенсию ребенка-инвалида

По поручению прокуратуры республики прокуратура г. Якутска провела проверку по размещенным на информационных ресурсах сообщениям о нарушении прав ребенка-инвалида.

Установлено, что Якутским городским отделом судебных приставов Управления ФССП России по Республике Саха (Якутия) в рамках возбужденного исполнительного производства обращено взыскание со счета матери на пенсию ребенка-инвалида.

При этом в соответствии с требованиями законодательства об исполнительном производстве указанные средства взысканию не подлежат.

Судебным приставом не проверено материальное положение семьи, исходя из принципов законности, уважения чести и достоинства гражданина, неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования должника-гражданина и членов его семьи. При поступлении обращения матери о наличии на счете пенсии ребенка-инвалида, которая не подлежит взысканию, оно по существу не рассмотрено, запрос документов из Пенсионного фонда не произведен.

В ходе проверки также установлено, что пенсионным органом вопреки требованиям закона в расчетных документах в отношении ребенка-инвалида не указан соответствующий код вида дохода, который должен быть указан, если на получаемые средства не может быть обращено взыскание.

Прокуратура внесла в адрес начальника Якутского городского отдела судебных приставов, а также в отделение Пенсионного фонда представления.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении и контроле.

Взыскание со счета, на котором находилась пенсия ребенка-инвалида отменено.