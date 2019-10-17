Прокуратура Якутии защищает права спортсменов

Прокуратура республики по поступившим обращениям, а также публикациям в средствах массовой информации провела проверку соблюдения прав спортсменов.

Установлено, что в нарушение Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», иных нормативных актов, в том числе постановления Правительства республики «О мерах государственной поддержки спортсменов Республики Саха (Якутия) – чемпионов Российской Федерации, их тренеров, чемпионов и призеров чемпионатов Европы, мира, Европейских, Азиатских, Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и их тренеров» спортсмены за занятые призовые места в состоявшихся в 2017 году спортивных соревнованиях и подлежащие выплате в том же календарном году единовременные поощрения на общую сумму свыше 26 млн. руб. получили лишь в 2018 году. Спортсменам, победившим и занявшим призовые места в соревнованиях 2018 года, выплата поощрений на общую сумму 31 425 тыс. руб. до настоящего времени не произведена.

Причиной задолженности явилась недостаточность бюджетного финансирования. Органами исполнительной власти республики своевременные меры в целях увеличения объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мер по социальной защите и поощрению спортсменов и тренеров не приняты.

В целях устранения выявленных нарушений, причин и условий им способствующих прокуратура республики внесла в адрес Правительства Республики Саха (Якутия) представление, которое находится на рассмотрении и контроле.