Прокуратура Якутии: Выявлено массовое пищевое отравление у учеников

О результатах проверки по информации об ухудшении самочувствия учащихся одной из школ с. Бердигестях Горного района.

Установлено, что с 13 по 14.02.2023 в образовательной организации зарегистрировано 13 случаев (13 обучающихся) пищевой токсикоинфекции.

В ходе проверки с участием специалистов территориального отдела Роспотребнадзора выявлено, что у всех заболевших детей имелись идентичные жалобы на слабость, боли в животе, рвоту. Предварительно установлен диагноз: бактериальное пищевое отравление, возбудитель — Staphylococcus aureus, источник- персонал пищеблока школы, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания детей.

Прокуратура внесла начальнику управления образования Горного района и директору школы представления, а также возбудила в отношении последнего дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ.

Акты реагирования находятся на рассмотрении и контроле.

В настоящее время состояние обучающихся удовлетворительное, фактов повторного обращения за медицинской помощью не имеется.