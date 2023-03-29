Происшествия
Прокуратура Якутии: Выявлено массовое пищевое отравление у учеников
О результатах проверки по информации об ухудшении самочувствия учащихся одной из школ с. Бердигестях Горного района.
Установлено, что с 13 по 14.02.2023 в образовательной организации зарегистрировано 13 случаев (13 обучающихся) пищевой токсикоинфекции.
В ходе проверки с участием специалистов территориального отдела Роспотребнадзора выявлено, что у всех заболевших детей имелись идентичные жалобы на слабость, боли в животе, рвоту. Предварительно установлен диагноз: бактериальное пищевое отравление, возбудитель — Staphylococcus aureus, источник- персонал пищеблока школы, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания детей.
Прокуратура внесла начальнику управления образования Горного района и директору школы представления, а также возбудила в отношении последнего дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ.
Акты реагирования находятся на рассмотрении и контроле.
В настоящее время состояние обучающихся удовлетворительное, фактов повторного обращения за медицинской помощью не имеется.
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