Прокуратура Якутии выявила грубые нарушения земельного закона

Органами прокуратуры республики в 2019 году выявлено 1780 нарушений земельного законодательства, в целях устранения которых принято 700 актов прокурорского реагирования. Подробности — в пресс-релизе прокуратуры.

В Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Оймяконском районах, г.г. Нерюнгри и Якутск прокурорами пресечены факты предоставления земельных участков без торгов при отсутствии установленных законом оснований.

В частности, признан недействительным договор аренды земельного участка площадью 4360 кв.м, заключенный без проведения процедуры торгов между администрацией МО «Поселок Усть-Нера» и одним из обществ с ограниченной ответственностью.

Оспорены прокурорами факты предоставления земельных участков в аренду на новый срок владельцам нестационарных, некапитальных объектов (автостоянок, передвижных АЗС), застройщикам, своевременно не начавшим возведение объектов, лицам, не имеющим каких-либо предусмотренных законом оснований для предоставления участков без торгов (ООО «Байанай-центр», ООО «ТДВ-газ», ООО «Жилищное хозяйство», ООО Строительная компания «Эльф», ООО «Атом» и др.).

По инициативе прокуроров пересмотрены не соответствующие законодательству методики расчета арендной платы в Горном районе, г. Мирном, г. Якутске.

Восстановлены нарушенные права граждан, получивших земельные участки в рамках реализации Дальневосточного гектара.

Например, проверкой, проведенной прокуратурой Намского района, выявлен факт самовольного изменения органом местного самоуправления границ ранее предоставленного земельного участка, повлекший его пересечение с контуром возведенного жилого дома.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования прокуратуры г. Нерюнгри устранены нарушения связанные с предоставлением земельных участков в рамках Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ на территории опережающего социально-экономического развития «Южная Якутия» и т.д.

Проверки в рассматриваемой сфере продолжаются.