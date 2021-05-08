Прокуратура Якутии выявила факты нарушения прав ветеранов Великой Отечественной

Вопросы социальной защиты и поддержки ветеранов Великой Отечественной войны находятся на особом контроле органов прокуратуры республики.

Прокуратурой г. Якутска выявлен факт неправомерного начисления и взыскания взносов на капитальный ремонт с участника Великой Отечественной войны, освобожденного от уплаты указанных взносов. По представлению прокурора необоснованно начисленный взнос возвращен ветерану в полном объеме.

На постоянном контроле органов прокуратуры находятся вопросы соблюдения жилищных прав ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей.

Так, под непосредственным надзором прокуратуры республики 3 вдовам участников и инвалидов Великой Отечественной войны, вставшим на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в 2020 году, осуществлены социальные выплаты в размере 3,7 млн руб. каждой (всего в размере 11,2 млн руб.).