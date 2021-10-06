06.10.2021
09:48
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Происшествия

Прокуратура Якутии выявила ЧП районного масштаба

Прокуратура Хангаласского района провела проверку исполнения администрацией города Покровск установленной законом обязанности по обеспечению многодетных семей земельными участками.

Установлено, что в администрации муниципального образования на учете в предоставлении земельных участков состоит 206 семей, имеющих 3 и более детей. Вместе с тем муниципалитетом надлежащие меры по реализации их прав не приняты, участки не обустроены, семьям не выделены.

В целях защиты прав многодетных семей прокуратура района обратилась с исковым заявлением в суд о возложении на администрацию обязанности обеспечить многодетные семьи обустроенными земельными участками.

Суд удовлетворил заявление прокурора в полном объеме.
Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Фото: Sakhalife.ru
Источник: Пресс-служба прокуратуры РС(Я)
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