Прокуратура Якутии выявила ЧП районного масштаба

Прокуратура Хангаласского района провела проверку исполнения администрацией города Покровск установленной законом обязанности по обеспечению многодетных семей земельными участками.



Установлено, что в администрации муниципального образования на учете в предоставлении земельных участков состоит 206 семей, имеющих 3 и более детей. Вместе с тем муниципалитетом надлежащие меры по реализации их прав не приняты, участки не обустроены, семьям не выделены.



В целях защиты прав многодетных семей прокуратура района обратилась с исковым заявлением в суд о возложении на администрацию обязанности обеспечить многодетные семьи обустроенными земельными участками.



Суд удовлетворил заявление прокурора в полном объеме.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.