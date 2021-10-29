Прокуратура Якутии восстановила права свыше 100 дольщиков
Органами прокуратуры республики на системной основе осуществляется
надзор за реализацией прав участников долевого строительства.
За истекший период 2021 года в результате принятых мер и
межведомственного взаимодействия восстановлены права свыше 100 граждан,
обеспечено исключение из Единого реестра проблемных объектов 3 домов ввиду
выплаты дольщикам застройщика ООО СПФ «Черов и К» компенсаций на
общую сумму свыше 71 млн руб. и ввода дома ООО «Алмазная корона
Приполярья» в эксплуатацию.
Кроме того, фактически разрешен вопрос восстановления прав дольщиков 2 домов ООО «Симиир», которым произведены компенсационные выплаты в размере свыше 106 млн руб.
Мерами межведомственного взаимодействия разрешен вопрос завершения
строительства объекта по ул. Каландаришвили г. Якутска бывшего застройщика
ООО «ССК».
Фондом Республики Саха (Якутия) по защите прав граждан-участников
долевого строительства по объектам застройщиков ООО СПФ «Черов и К»,
РОФПИП «ИИТИИ» (Воспитание), ООО «Монолит Строй» осуществляются
мероприятия, направленные на возобновление строительства.
Тем самым, до конца текущего года планируется восстановить права
граждан еще по 4 проблемным объектам, возводимых 3 застройщиками.
Проверки в рассматриваемой сфере продолжаются, реализация прав
участников долевого строительства находится на контроле прокуратуры
республики.
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