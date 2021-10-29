Прокуратура Якутии восстановила права свыше 100 дольщиков

Органами прокуратуры республики на системной основе осуществляется

надзор за реализацией прав участников долевого строительства.



За истекший период 2021 года в результате принятых мер и

межведомственного взаимодействия восстановлены права свыше 100 граждан,

обеспечено исключение из Единого реестра проблемных объектов 3 домов ввиду

выплаты дольщикам застройщика ООО СПФ «Черов и К» компенсаций на

общую сумму свыше 71 млн руб. и ввода дома ООО «Алмазная корона

Приполярья» в эксплуатацию.

Кроме того, фактически разрешен вопрос восстановления прав дольщиков 2 домов ООО «Симиир», которым произведены компенсационные выплаты в размере свыше 106 млн руб.

Мерами межведомственного взаимодействия разрешен вопрос завершения

строительства объекта по ул. Каландаришвили г. Якутска бывшего застройщика

ООО «ССК».



Фондом Республики Саха (Якутия) по защите прав граждан-участников

долевого строительства по объектам застройщиков ООО СПФ «Черов и К»,

РОФПИП «ИИТИИ» (Воспитание), ООО «Монолит Строй» осуществляются

мероприятия, направленные на возобновление строительства.



Тем самым, до конца текущего года планируется восстановить права

граждан еще по 4 проблемным объектам, возводимых 3 застройщиками.

Проверки в рассматриваемой сфере продолжаются, реализация прав

участников долевого строительства находится на контроле прокуратуры

республики.

