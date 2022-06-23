Прокуратура Якутии воспрепятствует распространению явления «сниффинг»

По предложению прокуратуры республики введен запрет на розничную продажу несовершеннолетним товаров для личных и бытовых нужд, содержащих сжиженный углеводородный газ, вовлечение таких лиц в его употребление

Прокуратура республики по результатам анализа состояния законности в сфере защиты здоровья детей, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних установила потребность в дополнительном правовом регулировании отношений, направленных на воспрепятствование распространению в подростковой среде явления «сниффинг», обусловленного, во многом, свободным доступом детей к товарам, содержащим сжиженный газ.

В связи с этим прокуратура республики выступила с предложением о необходимости разработки региональных законодательных актов, направленных на ограничение розничной продажи несовершеннолетним товаров для личных и бытовых нужд, содержащих сжиженный углеводородный газ.

Государственным Собранием Ил (Тумэн) Республики Саха (Якутия) на тридцать шестом (внеочередном) пленарном заседании принят Закон республики «Об установлении на территории Республики Саха (Якутия) запрета продажи несовершеннолетним товаров для личных и бытовых нужд, содержащих сжиженный углеводородный газ, и вовлечения несовершеннолетних в процесс употребления сжиженного углеводородного газа».

Кроме того, внесены изменения в отдельные законодательные акты, которыми установлена административная ответственность за нарушение запрета продажи детям товаров с содержанием сжиженного углеводородного газа, вовлечение их в его употреблением с установлением штрафа для граждан – до 3 тыс. рублей, для должностных лиц – до 20 тыс. рублей и для юридических лиц – до 50 тыс. рублей. При повторном совершении правонарушения: для граждан – до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – до 50 тыс. рублей и для юридических лиц – до 100 тыс. рублей.