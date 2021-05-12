Прокуратура Якутии установила одну причину двух происшествий

Прокуратура Намского района провела проверку исполнения

законодательства о пожарной безопасности в лесах. Установлено, что 11.05.2021 на территории Намского района в квартале 467 Хомустахского участкового лесничества зарегистрирован лесной пожар на площади более 7 га.



Прокуратура Усть-Алданского района провела проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности в лесах. Установлено, что в период с 10 по 12 мая 2021 года на территориях Сырдахского и Дюпсинского участковых лесничеств Усть-Алданского района в 5 км. от с. Тумул и в 9 км. от с. Дюпся зарегистрированы 2 лесных пожара, общая площадь которых составила более 10 га.

Предварительной причиной возникновения пожаров явился человеческий фактор, виновные и обстоятельства устанавливаются. Лесничествами обоих районов в нарушение требований закона не обеспечено информирование населения о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах, а также надлежащим образом не организовано проведение рейдовых мероприятий.



Прокуратура внесла в адрес руководителей лесничества районов

представления, которые находятся на рассмотрении.



