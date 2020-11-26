Прокуратура Якутии сообщила новые подробности дела любителя детского порно
Прокуратура Якутии сообщила новые подробности скандального дела.
Прокурор Горного района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего жителя с.Магарас, обвиняемого в распространении детской порнографии.
По версии следствия, в июне 2020 года, обвиняемый, находясь у себя дома в с.Магарас, являясь участником группового чата «18+» в мессенджере «WhatsApp», распространил в данном чате видеофайл с порнографическим изображением девочки, соответствующей возрасту от 10 лет до 14 лет.
Кроме того, в тот же день обвиняемый, направил в данный групповой чат 29 видеофайлов с порнографическими изображениями.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина
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