Прокуратура Якутии соболезнует
От имени коллектива прокуратуры Республики Саха (Якутия), ветеранов прокуратуры и от себя лично выражаю глубокие соболезнования и искреннее сочувствие родным и близким в связи с постигшим их горем – безвременной кончиной пенсионера органов прокуратуры, заслуженного юриста Республики Саха (Якутия) старшего советника юстиции ДИОДОРОВА Леонида Прокопьевича.
Леонид Прокопьевич родился в 1948 году в с. Мындагай Болугурского наслега Чурапчинского района Якутской АССР. Свою трудовую деятельность в прокуратуре республики начал в 1972 году.
Периоды служебной деятельности Диодорова Л.П.:
1972 — 1972 следователь прокуратуры Чурапчинского района Якутской АССР
1972 — 1977 следователь прокуратуры Алексеевского района Якутской АССР
1977 — 1980 следователь прокуратуры Чурапчинского района Якутской АССР
1980 -1981 следователь прокуратуры Орджоникидзевского района Якутской АССР
1981 — 1989 старший следователь прокуратуры Орджоникидзевского района Якутской АССР
1989 — 1994 прокурор Намского района Республики Саха (Якутия)
1994 — 2002 старший следователь, следователь отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Республики Саха (Якутия)
2002-2003 следователь по особо важным делам прокуратуры г. Якутска Республики Саха (Якутия)
На протяжении всей своей трудовой деятельности Леонид Прокопьевич заслуженно пользовался авторитетом, уважением коллег и работников правоохранительных органов республики, полностью посвящая себя делу укрепления законности и правопорядка, защиты законных прав граждан.
В это тяжелое для родных и близких время разделяем горечь невосполнимой утраты.
|И.о. прокурора Республики Саха (Якутия) А.Л. Иванов
|Председатель Совета ветеранов и пенсионеров прокуратуры Республики Саха (Якутия) А.Е. Васильев
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