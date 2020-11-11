Прокуратура Якутии соболезнует

От имени коллектива прокуратуры Республики Саха (Якутия), ветеранов прокуратуры и от себя лично выражаю глубокие соболезнования и искреннее сочувствие родным и близким в связи с постигшим их горем – безвременной кончиной пенсионера органов прокуратуры, заслуженного юриста Республики Саха (Якутия) старшего советника юстиции ДИОДОРОВА Леонида Прокопьевича.

Леонид Прокопьевич родился в 1948 году в с. Мындагай Болугурского наслега Чурапчинского района Якутской АССР. Свою трудовую деятельность в прокуратуре республики начал в 1972 году.

Периоды служебной деятельности Диодорова Л.П.:

1972 — 1972 следователь прокуратуры Чурапчинского района Якутской АССР

1972 — 1977 следователь прокуратуры Алексеевского района Якутской АССР

1977 — 1980 следователь прокуратуры Чурапчинского района Якутской АССР

1980 -1981 следователь прокуратуры Орджоникидзевского района Якутской АССР

1981 — 1989 старший следователь прокуратуры Орджоникидзевского района Якутской АССР

1989 — 1994 прокурор Намского района Республики Саха (Якутия)

1994 — 2002 старший следователь, следователь отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Республики Саха (Якутия)

2002-2003 следователь по особо важным делам прокуратуры г. Якутска Республики Саха (Якутия)

На протяжении всей своей трудовой деятельности Леонид Прокопьевич заслуженно пользовался авторитетом, уважением коллег и работников правоохранительных органов республики, полностью посвящая себя делу укрепления законности и правопорядка, защиты законных прав граждан.

В это тяжелое для родных и близких время разделяем горечь невосполнимой утраты.