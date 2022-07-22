Прокуратура Якутии: виновнику лесного пожара грозит до 10 лет лишения свободы!

С 5 апреля вступили в силу поправки, внесённые Федеральным законом от 25.03.2022 N 63-ФЗ, в КоАП, УК и УПК РФ, разграничивающие ответственность за лесные пожары.

Ранее в УК не был прописан размер ущерба, при котором ответственность за правонарушение переходит из разряда административной в уголовную.

Согласно поправкам уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём наступает, если действия нанесли значительный ущерб. Таким ущербом признали сумму всего в 10 тысяч рублей! Его рассчитают по утверждённой Правительством методике.

Максимальная санкция за это — штраф до 3 млн. рублей или лишение свободы на срок до 10 лет.