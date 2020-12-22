22.12.2020
10:53
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Происшествия

Прокуратура Якутии проводит проверку после видео из соцсетей

          По поручению прокуратуры республики Якутская природоохранная прокуратура организовала проверку по распространяемым в социальных сетях видео, где двое мужчин в одном из районов республики издеваются над дикой лисой.

          Прокуратура с участием контролирующих органов даст оценку соблюдению законодательства о гуманном отношении с животными, на контроль взяты результаты процессуальной проверки проводимой правоохранительными органами по данному факту.

          Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры республики

Фото: Пресс-служба минэкологии РС(Я)
Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина
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