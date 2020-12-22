Прокуратура Якутии проводит проверку после видео из соцсетей

По поручению прокуратуры республики Якутская природоохранная прокуратура организовала проверку по распространяемым в социальных сетях видео, где двое мужчин в одном из районов республики издеваются над дикой лисой.

Прокуратура с участием контролирующих органов даст оценку соблюдению законодательства о гуманном отношении с животными, на контроль взяты результаты процессуальной проверки проводимой правоохранительными органами по данному факту.

Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры республики