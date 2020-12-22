22.12.2020
10:53
325
Происшествия
Прокуратура Якутии проводит проверку после видео из соцсетей
По поручению прокуратуры республики Якутская природоохранная прокуратура организовала проверку по распространяемым в социальных сетях видео, где двое мужчин в одном из районов республики издеваются над дикой лисой.
Прокуратура с участием контролирующих органов даст оценку соблюдению законодательства о гуманном отношении с животными, на контроль взяты результаты процессуальной проверки проводимой правоохранительными органами по данному факту.
Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры республики
Фото: Пресс-служба минэкологии РС(Я)
Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина
#Прокуратура Якутии проводит проверку после видео из соцсетей#республика саха (якутия)#рся#Саха#Якутия
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