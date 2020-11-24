Прокуратура Якутии проводит прием граждан
Руководители структурных подразделений прокуратуры Республики Саха (Якутия) с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности проведут тематические приемы граждан по следующим направлениям:
25.11.2020 с 10 часов — по вопросам исполнения законодательства о занятости населения;
26.11.2020 с 10 часов — по вопросам соблюдения уголовно-процессуального законодательства при рассмотрении сообщений и расследовании уголовных дел о преступлениях в сфере соблюдения прав предпринимателей;
27.11.2020 с 10 часов — по вопросам исполнения законодательства о противодействии коррупции;
30.11.2020 с 17 часов — по вопросам исполнения законов в сфере охоты и рыболовства.
Прием будет проходить в указанные дни и время по предварительной записи в здании прокуратуры республики по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, д. 48
Предварительная запись на указанный личный прием осуществляется до 18 часов дня, предшествующего приемному дню, по номерам телефона: 36-00-12, 36-26-06.
+7 (999) 174-67-82