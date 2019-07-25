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Прокуратура Якутии подвела итоги за первое полугодие 2019-го

Сегодня, 25 июля 2019 года, в прокуратуре Республики Саха (Якутия) состоялось заседание коллегии, посвященное итогам работы органов прокуратуры республики за первое полугодие 2019 года и задачам по укреплению законности и правопорядка на предстоящий период.

Заседание коллегии прошло под председательством прокурора республики Олега НАРКОВСКОГО, в ее работе приняли участие старшие помощники и руководители подразделений аппарата прокуратуры  республики, городские, районные и специализированные прокуроры.

С основными докладами по направлениям деятельности выступили первый заместитель прокурора республики Айдар ИВАНОВ, заместители прокурора республики Борис САМОЙЛЕНКО и Александра АЛЕКСЕЕВА.

Отмечено, что в 1 полугодии 2019 года усилия прокуроров были направлены на активизацию деятельности по укреплению законности и правопорядка, защиту интересов общества и государства, восстановление нарушенных прав граждан.

Отстаивая права граждан, прокуроры пресекли свыше 23 тыс. нарушений, для устранения которых принято порядка 15 тыс. актов прокурорского реагирования, к установленной законом ответственности привлечено около 3800 лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено 49 уголовных дел.

Как и в период прошлых лет, активно прокуроры защищали права граждан на оплату труда. Во взаимодействии с органами власти и контроля погашено 125,3 млн. руб. заработной платы, восстановлены права 1,1 тыс. граждан, существенно повышены оклады работникам учреждений здравоохранения, культуры и образования.

При организации надзора в сфере реализации жилищных прав граждан, прокурорами выявлено свыше 1,3 тыс. нарушений закона. Защищены права лиц, нуждающихся в особой заботе государства на обеспечение жилыми помещениями. Пресечены многочисленные нарушения при проведении капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе по материалам проверок прокуроров возбуждено 5 уголовных дел по фактам хищения и нецелевого использования средств. Остаются на контроле вопросы восстановления прав граждан-участников долевого строительства по 6 «проблемным» многоквартирным домам.

Путем принятия свыше 6,8 тыс. актов реагирования прокурорами защищены права детей-сирот и инвалидов, устранены нарушения при организации отдыха и оздоровления детей, обеспечению их безопасности, профилактике безнадзорности и правонарушений. В результате вмешательства прокуратуры предусмотрено 400 млн. руб. на обеспечение инфраструктурой предоставляемых многодетным семьям земельных участков, свыше 384 млн. руб. на обеспечение жильем детей-сирот.

Продолжена надзорная деятельность по отстаиванию прав предпринимателей. В результате вмешательства прокуроров в 1 полугодии 2019 года погашено свыше 70 млн. рублей задолженности по исполненным контрактам. Путем отказа в согласовании пресечено более 60 незаконных внеплановых проверок, уменьшено на 1912 количество плановых проверок.

Приоритетное значение прокурорами уделено вопросам жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики, где в целях устранения нарушений принято более 2 тыс. актов реагирования. В результате принятых мер погашены сотни миллионов рублей задолженности за потребленные коммунальные ресурсы. Оперативно принимались меры по фактам аварий и инцидентов на объектах тепло и электроэнергетики, где к установленной законом ответственности привлечено 190 лиц. Приняты меры для устранения нарушений, связанных с ненадлежащей организацией ремонта более 3 тыс. объектов электроэнергетики, безопасной эксплуатации трубопроводов газоснабжения.

Одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры явилась защита прав граждан, потерпевших от преступных посягательств в гражданском и уголовном судопроизводстве. Свою эффективность показала работа прокуроров по защите трудовых, жилищных, пенсионных и иных социальных прав граждан, интересов общества и государства в судебном порядке,  в суды предъявлено более 8 тыс. исков.

В судебных стадиях уголовного судопроизводства прокуроры приняли участие в рассмотрении судами первой инстанции республики свыше 2,7 тыс. уголовных дел в отношении около 3 тыс. лиц. Особое внимание уделено рассмотрению уголовных дел с участием присяжных заседателей.

В результате работы по координации деятельности правоохранительных органов зарегистрирован рост количества выявленных преступлений экономической и экологической направленности, в сфере незаконной миграции с одновременным снижением совершенных иностранными гражданами преступлений. Выявлено втрое больше преступлений, совершенных организованными группами, к уголовной ответственности привлечено 62 участника организованных групп и преступных сообществ. На треть снижено количество особо тяжких преступлений, на 6,4 % возросло число выявленных преступлений коррупционной направленности, основную структуру которых составили квалифицированные деяния против собственности, совершенные с использованием служебного положения: мошенничество (44), присвоение и растрата (20), задокументировано 15 фактов взяточничества.

При этом в сфере противодействия коррупции прокурорами выявлено свыше 1,6 тыс. нарушений закона, принято порядка 800 актов прокурорского реагирования, к различным видам ответственности привлечено свыше 200 лиц. Приняты меры реагирования по фактам нарушений при освоении  бюджетных средств, выделенных на реализацию государственных и муниципальных программ, взысканию ущерба, причиненного актами коррупции, где в суд направлено более 20 заявлений на сумму свыше 30 млн. рублей, соблюдению служащими и лицами, замещающими государственные (муниципальные) должности установленных законом запретов и ограничений. В частности, во взаимодействии с Управлением при Главе РС(Я) по профилактике коррупционных и иных правонарушений органами прокуратуры выявлено около 100 нарушений, связанных с неисполнением обязанности выборными должностными лицами органов местного самоуправления по декларированию своего имущества

По итогам заседания коллегии, прокурор республики Олег Нарковский определил ряд конкретных мер для повышения эффективности деятельности органов прокуратуры в предстоящем периоде.

 

Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
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