Прокуратура Якутии подвела итоги за 1 полугодие 2021 года

Сегодня, 19.07.2021 под председательством начальника Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Андрея Мондохонова и прокурора Республики Саха (Якутия) Максима Попова состоялось заседание коллегии об итогах работы органов прокуратуры республики за 1 полугодие 2021 года и задачах на предстоящий период.

На коллегии в целом отмечено, что прокурорами во взаимодействии с органами государственной власти и правопорядка проделана определенная работа по укреплению законности и правопорядка.

В целях обеспечения единства правового пространства прокурорами мерами реагирования обеспечена законность более 2,5 тыс. нормативных актов. При активном участии прокуратуры республики Конституция (Основной закон) Республики Саха (Якутия) приведена в соответствие с конституционными изменениями, в развитие которых принято 9 законов республики и 2 постановления законодательного органа, отменено 15 региональных актов.

При реализации правозащитной функции, осуществлении надзора за исполнением законов прокурорами в 1 полугодии 2021 года выявлено более 38 тыс. нарушений закона, принято свыше 21 тыс. мер реагирования, к установленной законом ответственности привлечено около 7,7 тыс. лиц, возбуждено по материалам проверок прокуроров 226 уголовных дел.

Восстановлены прокурорами трудовые права более 2,9 тыс. граждан. После вмешательства прокуроров погашена задолженность по оплате труда на сумму 105 млн рублей. Её размер проиндексирован 2 тысячам работникам.

Продолжена работа по защите жилищных прав, где во взаимодействии с органами власти и контроля удалось исключить из реестра «проблемных» 4 дома с восстановлением прав 287 обманутых дольщиков. Обеспечен надзор за соблюдением прав граждан, подлежащих расселению из аварийного жилья. В республике в 1 полугодии 2021 года введено в эксплуатацию 63 многоквартирных дома, фактически расселено 178,9 тыс. кв. м. аварийного жилья, переселены 10 тыс. граждан.

После вмешательства прокуроров восстановлены права свыше 500 инвалидов, ветеранов и престарелых, в том числе находящихся в 8 стационарных учреждениях. Адаптировано для маломобильных групп порядка 80 объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Защищены права 230 инвалидов на получение льготных лекарств и средств реабилитации.

Особое внимание уделено вопросам реализации прав детей, где пресечено 10 тыс. нарушений. Проведены проверки соблюдения прав детей-инвалидов, где принято свыше 300 мер по фактам недостаточности 3 тыс. тьютеров, дефектологов и логопедов, неисполнения программ реабилитации и др. По представлению прокуратуры региональным министерством образования до муниципалитетов доведено 371,6 млн руб. на организацию горячего питания школьников. Организованы проверки безопасности детских игровых площадок, внесено более 200 актов реагирования. Выделено из бюджета республики свыше 100 млн рублей на реализацию жилищных прав сирот.

Приняты меры по защите интересов государства и общества в сфере экономики, пресечено более 9,6 тыс. нарушений закона, к ответственности привлечено 1,9 тыс. лиц, инициировано возбуждение 55 уголовных дел.

Организованы проверки соблюдения законодательства о бюджете и закупках, где к различным видам ответственности привлечено порядка 660 лиц, расследуется по материалам проверок прокуроров 30 уголовных дел. В частности в 5 районах республики возбуждены уголовные дела по фактам нарушений при предоставлении и освоении средств субсидий агропромышленного комплекса. В 7 районах пресечены факты нецелевого использования бюджетных средств, в 10 случаи искусственного дробления закупок.

С учетом сложных климатических условий под пристальным вниманием прокуроров находились вопросы жилищно-коммунального хозяйства, где выявлено 3,4 тыс. нарушений. Принятые меры способствовали увеличению объема ремонтно-восстановительных работ – в стадии модернизации 825 км. ветхих инженерных сетей, на 1,7 тыс. единиц снижено количество бесхозяйных объектов.

Более 3 тыс. нарушений пресечено в сфере охраны окружающей среды, принято 1,5 тыс. актов реагирования, по материалам прокурорских проверок возбуждено 16 уголовных дел. С учетом сложной пожароопасной обстановки в лесах организованы проверки соблюдения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, где для устранения свыше 600 нарушений принято 484 мер реагирования, к различным видам ответственности привлечено 120 должностных лиц.

Реализованы мероприятия по защите прав субъектов предпринимательства, где по требованиям прокуроров перед 177 предпринимателями погашено более 365 млн рублей по 213 исполненным государственным и муниципальным контрактам. Исключено из проверочных мероприятий на 2021 год порядка 1,7 тыс. проверок, отказано в согласовании каждой 4 внеплановой проверки из числа заявленных.

Организован надзор за соблюдением законодательства о противодействии коррупции, где в результате межведомственного взаимодействия возбуждено 106 преступлений коррупционной направленности, в том числе итогом совместных проверок стало возбуждение уголовных дел в отношении руководителя УФССП России по РС(Я), заместителя министра сельского хозяйства региона. В суды направлено 25 заявлений о взыскании средств, полученных в результате коррупционных правонарушений и преступлений на сумму 21,2 млн рублей, из нормативных актов исключено порядка 280 коррупциогенных факторов.

Проводилась системная работа по координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. В результате активизирована работа по выявлению преступлений экономической направленности, налоговых преступлений, в сфере реализации национальных проектов, по фактам невыплаты заработной платы. Отмечено снижение на 6,1 % особо тяжких преступлений, в том числе убийств на 17,2 %, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом на 8,3%, изнасилований на 33,3 %. Усилена работа органов правоохраны по выявлению и пресечению организованных форм преступности (с 80 до 111), задокументированы преступления, связанные с организацией преступных сообществ, легализацией преступных доходов и др.

Приняты меры в целях обеспечения законности в сфере учетно-регистрационной дисциплины, соблюдения процессуальных сроков при рассмотрении и разрешении сообщений о преступлениях, расследовании уголовных дел. При осуществлении надзора прокурорами в данных сферах пресечено более 33 тыс. нарушений, из них 24,5 тыс. – на стадии регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях, более 8,5 тыс. нарушений – при производстве расследования.

Продолжена реализация полномочий в сфере правовой статистики, где активно прокурорами проводилась работа по обеспечению достоверности показателей всех форм государственной и ведомственной статистической отчетности. Для устранения 4,4 тыс. нарушений в сфере учета преступлений и формирования отчетов о преступности, принято более 500 актов реагирования, по результатам их рассмотрения к ответственности привлечено свыше 400 должностных лиц.

Одной из первостепенных задач прокуроров по-прежнему остается поддержание государственного обвинения. В 1 полугодии 2021 года в судах первой инстанции прокуроры обеспечили участие по более 3 тыс. уголовным делам в отношении 3,2 тыс. лиц. В судах апелляционной инстанции поддержано обвинение по 385 делам в отношении 426 лиц.

Предъявлено прокурорами в суды более 6,7 тыс. заявлений в целях защиты прав граждан в сфере трудовых и жилищных правоотношений, охраны здоровья, реализации прав лиц с ограниченными возможностями здоровья, защиты семьи, материнства и детства, интересов общества и государства. Реализованы полномочия в арбитражном процессе, где по результатам рассмотрения заявлений прокуроров признаны недействительными сделки по предоставлению без торгов земельных участков, федерального имущества без согласия уполномоченных органов и др.

В зоне особого внимания находились вопросы рассмотрения обращений граждан и организаций, их в органы прокуратуры поступило свыше 11,2 тыс. Из числа разрешенных удовлетворено каждое 4 обращение, для устранения нарушений прав заявителей принято более 2,1 тыс. мер реагирования. Продолжен прокурорами с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований личный прием граждан, на который обратилось 2,1 тыс. человек.

По итогам заседания коллегии прокурором республики определены проблемные вопросы, на решение которых прокурорам поручено сосредоточить основные усилия в предстоящем периоде. Решение первостепенных задач заложено в решении коллегии, исполнение которого взято на контроль.