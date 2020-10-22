Прокуратура Якутии обратила внимание на метровые выбоины в асфальте

Прокуратура Мегино-Кангаласского района провела проверку соблюдения законодательства об автомобильных дорогах и нашла нарушения.

Так, на одной из центральных оживленных дорог п. Нижний Бестях имелись выбоины в асфальте размером до 1 метра, отколы длиною до 18 метров, а также ямы.

В ходе проверки также выявлено отсутствие ряда дорожных знаков в селе Бедимя, в том числе возле школы.

По указанным фактам прокуратурой района внесены представления в адрес глав муниципальных образований «п.Нижний-Бестях» и «Бедимя».

Представления прокурора рассмотрены и удовлетворены. Администрацией п.Нижний-Бестях проведен необходимый ямочный ремонт, администрацией с. Бедимя установлены соответствующие дорожные знаки.