22.10.2020
14:30
82

Происшествия

Прокуратура Якутии обратила внимание на метровые выбоины в асфальте

Прокуратура Мегино-Кангаласского района провела проверку соблюдения законодательства об автомобильных дорогах и нашла нарушения.

Так, на одной из центральных оживленных дорог п. Нижний Бестях имелись выбоины в асфальте размером до 1 метра, отколы длиною до 18 метров, а также ямы.

В ходе проверки также выявлено отсутствие ряда дорожных знаков в селе Бедимя, в том числе возле школы.

По указанным фактам прокуратурой района внесены представления в адрес глав муниципальных образований «п.Нижний-Бестях» и «Бедимя».

Представления прокурора рассмотрены и удовлетворены. Администрацией п.Нижний-Бестях проведен необходимый ямочный ремонт, администрацией с. Бедимя установлены соответствующие дорожные знаки.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх