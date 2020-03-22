Прокуратура Якутии направила возражения на кассацию и Левадных, и Алексеева

Супруги Кристина и Александр ЛЕВАДНЫЕ, не согласные с решением Верховного суда республики, подали кассацию с требованием оправдательного приговора.

Подал кассацию и потерпевший – предприниматель Афанасий АЛЕКСЕЕВ с требованием усилить приговор с условного срока на реальный.

Данное судебное дело получило большой резонанс, SakhaLife его подробно освещал. Читатель помнит историю филиппинской уборщицы Ракель Де Ла КРУЗ, которая сбежала от своих работодателей Левадных и обратилась за защитой к постоянному клиенту – предпринимателю Афанасию Алексееву, который оплатил ее дорогостоящее лечение.

Напомним, что в июле 2019 года в Якутском городском суде супруги Левадные получили условный срок. Точнее, Якутский городской суд приговорил Александра Левадного к пяти годам условного лишения свободы с испытательным сроком на три года с лишением звания подполковника и права занимать должности в правоохранительных органах на два года. Кристину Левадную Якутский городской суд приговорил к четырем годам условного лишения свободы с испытательным сроком на два года. Суд также обязал их встать на учет и являться на регистрацию один раз в месяц.

В октябре 2019-го апелляционная инстанция Верховного суда Якутии усилила приговор в отношении Кристины и Александра Левадных. Суд назначил Кристине Левадной наказание в виде пяти лет условно с испытательным сроком три года.

Прокуратура ранее в суде первой и высшей инстанции выступала за назначение реального срока супругам. Однако сейчас придерживается другой позиции. Тем не менее, прокуратура возражает по обоим кассациям – и супругов Левадных, и предпринимателя Алексеева.

«Якутск вечерний» опубликовал комментарий Айдара ИВАНОВА, и.о. прокурора республики.

— Несмотря на наши протесты, решение суда о назначении осужденным условной меры наказания вступило в законную силу. Суд, в соответствии со ст. 73 УПК РФ обосновал в приговоре свою позицию касательно меры наказания. Теперь этот приговор может быть отменен или изменен в суде кассационной инстанции исключительно при наличии фундаментальных нарушений уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

Потерпевший Алексеев А.П. просит кассационную инстанцию заменить это решение на реальное лишение свободы. Это его законное право. Однако прокуратура не может поддержать требование потерпевшего при отсутствии существенных нарушений таково требование законодательства. В случае несоблюдения условий отбытия наказания или совершения административного, тем паче уголовного деяния назначенный Левадному А.В. условный срок автоматически будет заменен на реальный. Это же касается его супруги. Отмечу, что мной направлено возражение и на апелляционную жалобу адвокатов Левадных, не согласных с их осуждением и требующих оправдательного приговора.