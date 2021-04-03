03.04.2021
17:37
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Происшествия

Прокуратура Якутии начала проверку по ЧП в Верхневилюйском районе

По поручению прокуратуры республики прокуратура Верхневилюйского района организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 02.04.2021 на трассе «Вилюй», в результате которого пострадало 4 учащихся средней общеобразовательной школы.

В ходе проверки прокуратура даст оценку причинам и условиям причинения вреда здоровью учащихся, соблюдения требований законодательства при их перевозке, а также в части обеспечения безопасности дорожного движения.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Пресс-служба прокуратуры республики

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба прокуратуры РС(Я)
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