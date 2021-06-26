Прокуратура Якутии: Из окна дома выпал ребенок

Прокуратура Хангаласского района проводит проверку по факту падения 2-летнего ребенка из окна 1 этажа многоквартирного жилого дома в г. Покровске. Мальчик получив травмы, госпитализирован в учреждение здравоохранения. В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка условиям проживания ребенка, обеспечения его безопасности и др. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Пресс-служба прокуратуры республики

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