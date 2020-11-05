Прокуратура Якутии: Должностные лица должны быть наказаны

Прокуратура Амгинского района дала ход возбуждению уголовного дело о халатности.

В сентябре 2020 года были зарегистрированы лесные пожары в Абагинском, Мяндигинском и Соморсунском наслегах. И, как следует из материалов прокурорской проверки, уполномоченными должностными лицами было принято преждевременное решение о закрытии пожароопасного сезона.

Данное решение привело к распространению пожаров, с уничтожением более 700 тонн заготовленного на зимовку сена. Сумма причиненного ущерба составила более 4,3 млн. рублей.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры.