Прокуратура взялась за лесников

Прокуратура Усть-Майского района провела проверку соблюдения лесного законодательства в деятельности ГКУ «Усть-Майское лесничество».

Установлено, что между лесничеством и юрлицами заключены договоры купли-продажи лесных насаждений, по условиям которых продавец обязуется передать лесные насаждения, а покупатели обязуются принять лесные насаждения для заготовки древесины, и по завершении произвести необходимую обязательную очистку лесосек, что является заключительной стадией лесозаготовок и важным лесохозяйственным требованием.

После выполнения лесосечных работ должен проводиться осмотр места осуществления лесосечных работ с составлением акта осмотра лесосеки. Проведение данного мероприятия необходимо в целях проверки соблюдения условий заключенного договора, требований лесного законодательства, нормативных правовых актов, регулирующих лесные отношения, после завершения лесосечных работ.

Между тем, должностными лицами Усть-Майского лесничества вопреки требованиям Лесного кодекса РФ, иных нормативных актов осмотры лесосек по вышеуказанным договорам не проведены, что может негативно повлиять на состояние окружающей среды, повлечь угрозу возникновения лесных пожаров и освобождение виновных лиц от административной ответственности в случае невыполнения ими обязательных требований по очистке и сбору порубочных остатков.

По результатам проверки прокуратура внесла в адрес руководителя лесничества представление, однако указанные в акте прокурорского реагирования нарушения учреждением не устранены.

Прокуратура района обратилась в связи с этим в суд о возложении на ГКУ Республики Саха (Якутия) «Усть-Майское лесничество» обязанности провести в бесснежный период осмотры лесосек, на которых закончены рубки лесных насаждений.

Суд рассмотрел и удовлетворил заявление прокурора в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.