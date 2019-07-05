Прокуратура взялась за детские площадки

Прокуратура города Мирного провела проверку исполнения администрацией МО «Поселок Чернышевский» требований законодательства, регулирующего вопросы обеспечения безопасности в детских игровых площадках.

Установлено, что в нарушение Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ГОСТ «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования», иных нормативных актов администрацией поселка не приняты меры по надлежащему содержанию 11 детских игровых площадок, находящихся в собственности муниципалитета, в том числе путем их периодического осмотра и обслуживания.

По результатам проверки прокуратура внесла в адрес главы муниципалитета представление, по результатам рассмотрения которого надлежащие меры по устранению нарушений не приняты.

Прокуратура района обратилась в связи с этим в суд о возложении на муниципалитет обязанности составить графики осмотра оборудования, провести с составлением соответствующего акта осмотр детского игрового оборудования, назначить ответственного за обслуживание детского игрового комплекса, установить информационные таблички, содержащие номер(а) телефона(ов) для сообщения службе эксплуатации о неисправности и поломке оборудования.

Суд рассмотрел и удовлетворил требования прокурора.

Решение не вступило в законную силу.