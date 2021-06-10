10.06.2021
11:45
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Происшествия

Прокуратура выявила многочисленные нарушения прав детей-инвалидов

Прокуратура Республики Саха (Якутия) провела проверку  соблюдения прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями.

По её результатам выявлено свыше  400  нарушений в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, для их устранения принято 360 актов прокурорского реагирования.

            Так, приняты меры в целях соблюдения  в образовательных  организациях нормативов  численности логопедов, дефектологов,  тьютеров, оборудованию пандусов, подъемников для инвалидов, размещению  на сайтах информации об условиях обучения детей-инвалидов.

            Пресечены  нарушения  при организации  в школах и детских садах  лечебного (диетического), а также бесплатного двухразового питания либо компенсации его стоимости. В частности,  в Верхнеколымском районе по представлению прокурора родителям 53 детей-инвалидов возмещены понесенные ими расходы на оплату питания, которое должно было предоставляться бесплатно.  

            Прокурорами внесены представления по фактам  нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства  в  коррекционных школах, в том числе  дефектов и повреждений стен, потолков, полов. Приняты меры по несоответствию нормативам объема и рациона питания детей-инвалидов, несвоевременной  защиты  пенсионных и жилищных прав  детей-сирот.

             В сфере здравоохранения  выявлены нарушения, связанные с неполнотой проведения  медицинских осмотров детей-инвалидов, нарушением их прав на лекарственное обеспечение.

Например, основанием для внесения прокурором Верхневилюйского района представления в учреждение здравоохранения,  явилось не обеспечение  страдающего сахарным диабетом ребенка-инвалида рецептами  на получение в 2020 году  необходимого числа тест-полосок  (700 шт. вместо 1460).

             Кроме того, органами прокуратуры республики  приняты меры в целях исполнения  организациями образования,  здравоохранения, социальной защиты  мероприятий индивидуальной программы реабилитации детей-инвалидов.

    К примеру, прокурором г.Якутска внесено представление  в связи с не обеспечением техническими средствами реабилитации и протезно-отопедическими изделиями 109 детей-инвалидов.   Прокуратурой республики внесены представления в министерства труда и социального развития,  образования и науки, здравоохранения  республики  в связи с ненадлежащей организацией информационного взаимодействия  при  исполнении программ реабилитации детей-инвалидов.

  Вопросы соблюдения прав детей, нуждающихся в особой заботе государства, остаются на контроле прокуроров.

Фото: SakhaLife.ru
Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со средствами массовой информации Марианна Рожина.
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