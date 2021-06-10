Прокуратура выявила многочисленные нарушения прав детей-инвалидов

Прокуратура Республики Саха (Якутия) провела проверку соблюдения прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями.

По её результатам выявлено свыше 400 нарушений в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, для их устранения принято 360 актов прокурорского реагирования.

Так, приняты меры в целях соблюдения в образовательных организациях нормативов численности логопедов, дефектологов, тьютеров, оборудованию пандусов, подъемников для инвалидов, размещению на сайтах информации об условиях обучения детей-инвалидов.

Пресечены нарушения при организации в школах и детских садах лечебного (диетического), а также бесплатного двухразового питания либо компенсации его стоимости. В частности, в Верхнеколымском районе по представлению прокурора родителям 53 детей-инвалидов возмещены понесенные ими расходы на оплату питания, которое должно было предоставляться бесплатно.

Прокурорами внесены представления по фактам нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства в коррекционных школах, в том числе дефектов и повреждений стен, потолков, полов. Приняты меры по несоответствию нормативам объема и рациона питания детей-инвалидов, несвоевременной защиты пенсионных и жилищных прав детей-сирот.

В сфере здравоохранения выявлены нарушения, связанные с неполнотой проведения медицинских осмотров детей-инвалидов, нарушением их прав на лекарственное обеспечение.

Например, основанием для внесения прокурором Верхневилюйского района представления в учреждение здравоохранения, явилось не обеспечение страдающего сахарным диабетом ребенка-инвалида рецептами на получение в 2020 году необходимого числа тест-полосок (700 шт. вместо 1460).

Кроме того, органами прокуратуры республики приняты меры в целях исполнения организациями образования, здравоохранения, социальной защиты мероприятий индивидуальной программы реабилитации детей-инвалидов.

К примеру, прокурором г.Якутска внесено представление в связи с не обеспечением техническими средствами реабилитации и протезно-отопедическими изделиями 109 детей-инвалидов. Прокуратурой республики внесены представления в министерства труда и социального развития, образования и науки, здравоохранения республики в связи с ненадлежащей организацией информационного взаимодействия при исполнении программ реабилитации детей-инвалидов.

Вопросы соблюдения прав детей, нуждающихся в особой заботе государства, остаются на контроле прокуроров.